L’opinione: «Il Milan non si è accontentato, ora deve credere allo scudetto!»

Il giornalista Andrea Di Caro, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, ha analizzato il momento del Milan dopo la vittoria contro il Napoli:

«Non si è accontentato di scendere in campo per un pareggio che sarebbe stato comunque un risultato positivo dopo i due pari contro Salernitana e Udinese. Voleva vincere. E ha vinto, meritatamente. Non è stato perfetto il Milan, ci sono stati errori individuali, a volte tecnici, a volte di scelte. Questa squadra non è perfetta, nessuna in Serie A lo è. Ma dopo questa vittoria

pesantissima può e deve credere allo scudetto».