Lopetegui Milan, bozza d’intesa con Cardinale: CIFRE e DETTAGLI del possibile accordo con i rossoneri. Le ultime

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha svelato nuovi importanti dettagli per quanto riguarda Julen Lopetegui, l’allenatore al momento in pole position per ereditare la panchina di Pioli.

Cardinale lo ha già incontrato e Lopetegui con i suoi agenti e il management del Milan ha ragionato su un accordo pluriennale da circa 4 milioni a stagione. Una delle ipotesi sul tavolo è un biennale con opzione per un terzo anno.