Lopetegui Milan, una rivale si ritira dalla corsa: rossoneri più vicini? Ultime

Lopetegui-Milan, il Manchester United si ritira dalla corsa al tecnico spagnolo: rossoneri più vicini? La situazione

Come riportato da CaughtOffside, il Manchester United si è ritirato dalla corsa a Lopetegui, tecnico attualmente libero e seguito anche dal Milan per l’eventuale post Pioli:

PAROLE – «Anche l’ex allenatore dei Wolves Julen Lopetegui era stato preso in considerazione dallo United in passato, ma si pensa che non sarebbe più tra i principali candidati. I primi contatti con lo spagnolo ci sono stati ma non sono mai andati oltre».