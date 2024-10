Longhi sicuro: «In Champions si viaggia a fari spenti! Si pensa a fare i punti necessari per evitare i playoff»

Longhi, giornalista, ha spiegato qual è l’obiettivo di Inter, Juventus e Milan nella prima fase di Champions League: le sue dichiarazioni

Bruno Longhi ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del percorso europeo delle big di Serie A, tra cui la Juventus. Di seguito le parole del giornalista:

PAROLE – «Mi da l’idea che in questa Champions avanzino tutti a fari spenti senza rendersi conto di cosa stia accadendo, perchè non penso che Inter, Juventus e Milan tra ieri e oggi guardavano chi è primo in classifica. Hanno in mente quel progetto di raggiungere i punti necessari per saltare i playoff. Sulla Juventus abbiamo visto quello che non è riuscita a fare. Quando noi facciamo i pronostici e presentiamo queste partite siamo troppo ottimisti, perchè si gioca bene da tutte le parti e ci mettono in difficoltà».