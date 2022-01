Longhi: «Giusto sparare sull’arbitro, ma bisogna capire il dramma»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel suo editoriale per Sportmediaset, il giornalista Bruno Longhi ha commentato la partita tra Milan e Spezia e l’episodio arbitrale

Nel suo editoriale per Sportmediaset, il giornalista Bruno Longhi ha commentato la partita tra Milan e Spezia e l’episodio arbitrale:

«A San Siro ci sono stati errori clamorosi, uno più degli altri, quello dell’arbitro. Ma è nel destino di questo sport che accada qualcosa di imprevedibile quando una piccola va a vincere sul campo di una grande. Sarebbe molto più grave se una sconfitta come quella del Milan non lasciasse spazio a polemiche e recriminazioni. Giusto sparare sull’arbitro, ha sbagliato.Ma bisogna anche capire l’uomo Marco Serra, il suo dramma (i rossoneri lo hanno fatto). E’ stato precipitoso nel fischiare un falletto, ma è pure incappato in una delle rarissime situazioni in cui l’errore non può essere sanato dal Var. Tuttavia penso che Pioli non sia rimasto del tutto soddisfatto dalla sua squadra troppo spesso sorpresa dalle accelerazioni dei liguri. Il Milan si lecca la ferite, vede svanire nel nulla l’ipotesi sorpasso. Ma con un simile Leao, anziché deprimersi deve pensare positivo».