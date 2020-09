La regione Lombardia ha firmato l’ordinanza che permette l’ingresso fino a 1000 spettatori negli stadi sportivi

(ANSA) – MILANO, 19 SET – Impianti sportivi aperti al pubblico in misura non superiore a 1.000 spettatori in quelli all’aperto e a 700 spettatori in quelli al chiuso: è quanto stabilisce la nuova ordinanza regionale firmata dal presidente della Lombardia Attilio Fontana, in vigore da oggi. (ANSA).

