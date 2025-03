Loftus Cheek, operazione conclusa: i tempi di recupero. Che tegola per il Milan

Condividi via email

Loftus Cheek è stato costretto ad un’operazione a causa di forti dolori addominali. I tempi di recupero sono molto lunghi

L’intervento di rimozione dell’appendice a cui si è sottoposto Ruben Loftus-Cheek si è concluso verso le 17:30. Non c’è pace per il calciatore inglese (rientrato da poche settimane) che ora dovrà stare lontano dal terreno di gioco per circa un mese.

L’ex Chelsea salterà quindi tutte le sfide di aprile, compresi i Milan–Inter di Coppa Italia. Il giocatore, operato a Napoli, farà rientro a Milano tra due giorni. A riportarlo Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport.