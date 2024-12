Loftus-Cheek Milan, cambia il futuro del centrocampista inglese! Veto di Conceicao, clamorosa indiscrezione

Loftus-Cheek Milan, può cambiare il futuro del centrocampista inglese: per Conceicao può diventare un uomo cardine

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao potrebbe cambiare il calciomercato Milan di gennaio.

Conceiçao per il Milan ha accettato un contratto garantito solo per 6 mesi, e in altri momenti non lo avrebbe fatto. Altri allenatori non lo avrebbero fatto. La squadra evidentemente gli piace – attenzione a Loftus-Cheek, che Sergio Conceiçao gradisce. Nella mente di Conceicao un centrocampista fisico come Loftus-Cheek sarà rilanciato, colpo di spugna sui malumori di Theo, Leao al centro del progetto da seconda punta nel 4-4-2 o da esterno sinistro nel 4-3-3. Chi finora ha giocato di meno, avrà una chance.