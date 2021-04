Lo strano caso Hauge: in gol con la Samp, poi sempre in panchina

Jens-Petter Hauge continua a trovare poco spazio nonostante il momento non brillante di alcuni suoi compagni di reparto

Una prima stagione italiana in chiaroscuro per Jens-Petter Hauge. Il norvegese ha trovato non tantissimo spazio nell’11 di Pioli ed è stato utilizzato soprattutto in Europa League. Nonostante ciò, in stagione fin qui il suo score rossonero è di 5 gol e 1 assist. Numeri comunque non male per uno che in totale è sceso in campo per 871 minuti.

La sua media è di 1 rete/assist ogni 175 minuti. Numeri migliori di Castillejo (1 ogni 335′), Leao (1 ogni 188′) e Brahim Diaz (1 ogni 198′), giocatori che comunque hanno accumulato più presenze di lui. Dal gol con la Sampdoria, decisivo per salvare il Milan dalla sconfitta, sono arrivate tre panchine consecutive. Che sia il momento di affidarsi a lui?