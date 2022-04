Liverpool Villarreal 2-0: primo round ai Reds, cori dalla Kop per Origi

Liverpool Villarreal 2-0: primo round della semifinale di Champions League ai Reds, cori dalla Kop per Origi

Allo stadio Anfield, Liverpool e Villarreal si sono affrontate nel match valido per l’andata delle semifinali della Champions League 2021-2022. Successo stra-meritato per i Reds che nella ripresa hanno raccolto quanto seminato, trovando due gol in tre minuti con l’autogol di Estupinan e il gol di Manè.

Tanti cori nel secondo tempo per Divock Origi sia al momento del suo riscaldamento a bordocampo che al suo ingresso in campo. L’attaccante belga è ad un passo dal Milan.