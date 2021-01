Lite Ibra-Lukaku: oggi la Rai deciderà sullo svedese a Sanremo

Il CdA della Rai dovrebbe oggi discutere se confermare o meno Ibrahimovic come ospite a Sanremo

Lo scontro verbale e non tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic potrebbe avere pesanti conseguenze sulle vicende extracampo dello svedese. Dopo i pesanti scambi di battute tra i due calciatori, sui social è impazzata la polemica contro lo svedese accusato di razzismo e con diverse persone che ne chiedevano la "squalifica" dal prossimo Festival di Sanremo.

Ibrahimovic, infatti, è stato annunciato come superospite in tutte le serate delle kermesse musicale ma ora la sua presenza sarebbe a rischio. Come riportato da La Repubblica, oggi il CdA della Rai si riunirà e discuterà anche dell’opportunità di mantenere o meno come ospite d’onore di Sanremo l’attaccante del Milan.