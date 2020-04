L’indiscrezione dell’ex Milan: «Potevamo prendere Del Piero e Ronaldo»

Il Milan, come affermato dall’ex amministratore delegato Galliani, poteva in passato acquistare giocatori del calibro di Ronaldo, ma…

Ecco le parole di Galliani SkySport in merito ai tempi in cui al Milan era l’amministratore delegato e sulla sua scrivania (più nella sua testa) sono passati i nomi di Ronaldo e Del Piero.

«Se ho provato a prendere del Piero? Sì, prima della Juventus. L’allora ds del Padova venne da noi e chiese 5 miliardi per questo ragazzino. Totti invece lo corteggiammo ma voleva rimanere a Roma, non siamo mai stati troppo vicini. Per Del Piero invece non mi sentii di spendere quella cifra. Lo stesso discorso vale Cristiano Ronaldo: lo Sporting chiese 16-17 milioni per un ragazzino di 16 anni… Ricordo che Braida spingeva e io ero preoccupato perché era una cifra mostruosa, dato che si parlava di un bambino»