L’indecisione del Milan: puntare o no su Marin del Cagliari

Il Milan, dopo aver rifiutato la cifra proposta da Giulini, continua a riflettere sul centrocampista del Cagliari Razvan Marin

Pochi giorni fa la dirigenza del Milan ha rifiutato la cifra proposta da Giulini ( 20 milioni di euro) per Razvan Marin, ritenendola troppo onerosa per le casse della società. Come riporta calciomercato.com, i rossoneri stanno attualmente riflettendo sui giocatori necessari per rafforzare il proprio centrocampo e tra i vari nomi spunta ancora e inevitabilmente quello di Marin. Continua però a esserci troppa divergenza tra le parti.