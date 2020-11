Lille-Milan, questa sera due calciatori rossoneri taglieranno un traguardo importante: le 50 presenze con la maglia del Diavolo

Questa sera contro il Lille sarà la 50° presenza per Theo Hernández e Ismaël Bennacer con la maglia del Milan in tutte le competizioni. Un importante traguardo per i due giocatori arrivati nell’estate 2019 in rossonero e diventati pezzi fondamentali del Milan di Pioli.

Sia Bennacer che Theo Hernandez stasera dovrebbero giocare titolari nella gara in programma in Francia e valevole la fase a gironi di Europa League.