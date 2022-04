Libero contro Pioli: «Smetta di fare il piangina, il problema sono i suoi attaccanti». Duro attacco al tecnico rossonero

Su Libero Federico Strumolo commenta le parole di Stefano Pioli sui torti arbitrali subiti dal Milan.

«Sia chiaro, che il Milan in questa stagione sia stato particolarmente sfortunato con le decisioni arbitrali è evidente (il gol tolto nel recupero contro lo Spezia è l’episodio più lampante del campionato, ma non l’unico), ma con questi atteggiamenti, oltre ad attirare antipatie, c’è il rischio di fare la figura del “piangina”. Con il pericolo di innescare un meccanismo mentale nei giocatori che possa far deconcentrare la squadra. La quale potrebbe essere portata a pensare troppo ai torti subiti, creandosi quindi un alibi, e meno a quello che bisogna fare sul campo. Anche perché il problema principale dei rossoneri nelle ultime settimane non è certo da ricercare negli arbitri, ma negli attaccanti. D’altronde, la squadra ha smesso di segnare».