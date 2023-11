Liberali: «Una sconfitta che ci farà tornare con i piedi per terra. Sulla prossima partita…». Le parole del giocatore rossonero

L’esterno rossonero Mattia Liberali ha analizzato la sconfitta del Milan Primavera contro l’Empoli ai microfoni del club. Ecco le sue parole.

SCONFITTA – «Questa sconfitta ci aiuterà a tornare con i piedi per terra. Ci farà bene anche se non meritavamo questo risultato. Abbiamo regalato due rete con due leggerezze. Sicuramente questa sconfitta ci permetterà nella prossima partita di entrare con la testa giusta e con maggiore cattiveria. Nel primo tempo eravamo un po’ molli mentre nel secondo tempo siamo entrati bene con molte occasioni nitide ma non le abbiamo sfruttare bene».