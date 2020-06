L’ex rossonero: «Doppio ruolo per Rangnick? Esiste già in Serie A»

In molti si chiedono se Ralf Rangnick nel doppio ruolo di allenatore e dirigente possa funzionare. Ecco perché

In molti si chiedono se Ralf Rangnick nel doppio ruolo di allenatore e dirigente possa funzionare. L’ex rossonero Daino ha fatto un paragone con un mister già presente nel nostro campionato italiano: «Bisogna capire cosa si intende per manager, se debba occuparsi anche del mercato oppure no. Un bravo manager sa gestire il budget mercato. Non vedo allenatori pronti a farlo in Italia. Ma ne vedo uno che già comincia a farlo: credo sia Roberto De Zerbi» ha dichiarato l’ex calciatore rossonero a TMW Radio.