L’ex allenatore: «Scudetto? Se la giocano Milan e Napoli»

Eugenio Fascetti ha parlato della lotta scudetto in Serie A, partendo dai problemi dell’Inter di Simone Inzaghi e dalle probabilità di Milan e Napoli di vincere: le sue parole a TMW.

«L’Inter l’ho vista in crisi, stanca e poco reattiva. Con la Fiorentina ai nerazzurri è andata bene, potevano perdere. Il Napoli alterna ma con Osimhen è forte. Adesso dico 50 e 50 per Milan e Napoli. Sì, l’Inter ora la vedo tagliata fuori. Vedo una squadra fisicamente non al top nel momento decisivo. Forse dipende dal tipo di preparazione. Per me è un fatto fisico, non vanno. E’ anche il primo anno che Inzaghi lotta davvero per lo scudetto e ci vuole anche esperienza con questi ritmi. Qualche colpa sarà anche sua».