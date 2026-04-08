Letizia e la critica ad Allegri: «Responsabile della gestione, basta punticini. Si viveva un po’ il clima da gita…»

Letizia, intervenuto a Sportitalia, parla così della sconfitta del Milan contro il Napoli e critica Allegri: le sue parole

Il post-partita di Napoli-Milan continua a far discutere animatamente gli addetti ai lavori, portando in dote una scia di polemiche riguardanti la gestione tecnica e atletica della gara. Ai microfoni di Sportitalia, il noto giornalista Francesco Letizia ha espresso un giudizio estremamente severo nei confronti dell’operato di Massimiliano Allegri e della mentalità complessiva mostrata dalla squadra rossonera. La critica principale risiede nella percezione di un gruppo che, in momenti decisivi, non riesce a compiere il salto di qualità definitivo, preferendo la prudenza all’audacia necessaria per vincere.

Le osservazioni si sono focalizzate sulla preparazione della sfida, mettendo in dubbio l’utilità di certe scelte comunicative e logistiche fatte dal club durante la settimana precedente. Letizia ha infatti dichiarato: «Il Milan, ancora una volta, abbia affrontato in maniera umorale la partita. Penso che Allegri abbia responsabilità, sia nella preparazione che nella gestione della gara. Ho trovato poco azzeccato l’allenamento a porte aperte sabato. Si viveva un po’ un clima di gita e l’ho detto anche nel pre partita…». Secondo questa visione, la concentrazione del gruppo sarebbe venuta meno proprio a causa di un ambiente apparso eccessivamente disteso.

L’affondo sulle sostituzioni e la mancanza di coraggio

Il focus si è poi spostato sulle decisioni prese a gara in corso, in particolare per quanto riguarda il mancato inserimento di forze fresche in attacco quando la partita sembrava poter essere vinta. Letizia non ha usato giri di parole per descrivere la frustrazione legata alla gestione dei cambi: «Non voglio dire che il Milan sia sceso in campo deconcentrato, però dire, come si è detto nel post, che al 70esimo metti le tre punte e poi non te la sei sentita… Il punticino, sempre quello. Il buon punto non ti porta da nessuna parte e il Milan troppo spesso si è accontentato dei punticini».