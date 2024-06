Leoni Milan, OCCHI sul talento della Sampdoria: prima OFFERTA fatta per anticipare le pretendenti! Sfida a Inter e Napoli

Giovanni Leoni è l’ambizioso obiettivo del mercato Milan Futuro. Sul difensore classe 2006 da poco riscattato dalla Sampdoria, c’è una vera e propria fila di pretendenti: dal Torino alla Juve, passando per Inter e Napoli.

Il diavolo, stando a quanto riferito da Primocanale, avrebbe già formulato la prima offerta ai blucerchiati: 3 milioni di euro più il prestito di Lorenzo Colombo. Il club ligure pare aver accolto in modo freddo la proposta in quanto non soddisfatto dell’attaccante rossonero, in ogni caso al momento sul calciatore sarebbero in pole Inter e Napoli