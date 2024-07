Leoni Milan, sono DUE le squadre in pole per il difensore della Sampdoria! Rossoneri tagliati FUORI?

Leoni-Milan, sono due le squadre in pole per il difensore della Sampdoria: Napoli e Inter beffano il club rossonero?

Giovanni Leoni, accostato anche al calciomercato Milan nelle scorse settimane, resta un obiettivo concreto del calciomercato Inter in ottica futura. Il classe 2006 ha stupito tutti nel corso dell’ultima stagione in Serie B con la Sampdoria, dimostrando le proprie qualità e la capacità a ricoprire i ruoli di difensore centrale e terzino sinistro.

I nerazzurri hanno avviato i dialoghi con i blucerchiati, i quali hanno chiesto Akinsanmiro, Zanotti e Pio Esposito. Possibile che si intavoli una trattativa come per Tessmann col Venezia, inserendo contropartite da una parte e dall’altra. Intanto Tuttosport fa sapere come la rivale numero uno dei nerazzurri per arrivare al giovane difensore è il Napoli, con Antonio Conte che spingerebbe in prima persona per averlo. La Samp vorrebbe tenerlo un anno in prestito.