Lenglet Milan: deciso il FUTURO dell’ex obiettivo rossonero, VISITE MEDICHE fissate

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è stato quello di Lenglet. In tal senso deciso il futuro del difensore

Nome sfumato. Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è stato quello di Lenglet. In tal senso deciso il futuro del difensore:

come riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo social Lenglet rinnoverà il suo contratto con il Barcellona per un altro anno, fino al 2027, e poi andrà via in prestito diretto all’Atletico. Nessuna opzione di acquisto, l’Atlético pagherà la maggior parte dello stipendio. Sono stati prenotati anche gli esami medici