Lenglet Milan, non finisce qui: si può fare a queste condizioni. Le novità sul difensore di proprietà del Barcellona

Non è ancora tramontata l’ipotesi Lenglet per il Milan. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera è al lavoro per comprendere i margini di un possibile affare.

Gli ostacoli sono due: il Barcellona, proprietario del cartellino, dal cambio di maglia vorrebbe monetizzare magari con un obbligo di riscatto per il Milan. Inoltre c’è da convincere l’Aston Villa a lasciarlo partire.