Lega Serie A: possibile estensione del protocollo al campionato Primavera

La Lega Serie A, vista l’emergenza sanitaria, sta pensando di estendere il protocollo sanitario anche nel campioato Primavera

La Lega Serie A ha aperto alla possibilità di estendere il proprio protocollo sanitario per l’emergenza Coronavirus anche al campionato Primavera. Questa decisione verrebbe presa per garantire in sicurezza la prosecuzione del torneo limitando il numero di contagi. Le norme e misure sarebbero le stesse attualmente in vigore in Serie A.

Nella giornata di ieri invece la Lega Pro ha preso la decisione di sospendere la Primavera 3-Dante Berretti, vista la situazione dei casi positivi diventata molto delicata.