Federcalcio e Lega Serie A studiano la strategia per rilanciare il piano della scorsa estate: rinvio tasse e percentuale dalle scommesse

La Lega Serie A e Federcalcio studiano la strategia per rilanciare il piano attuato la scorsa estate per le ingenti perdite nel mondo del calcio. In questo senso il rinvio delle tasse è stato un grosso aiuto per le società. In questo momento la richiesta è quella di poter allungare ulteriormente con sospensione di altri mesi e un periodo più lungo per rateizzare.

Altro capitolo riguarda scommesse e le spese sanitarie. La richiesta nel primo caso sarebbe quello di destinare una parte dei soldi spesi nel gioco al contenuto calcio, l’altra è il rifinanziamento dei test di controllo, visto il massiccio uso dei tamponi. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport.