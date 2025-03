Lecce Milan, l’ultimo successo al Via del Mare: goleada con Pioli in panchina

Lecce Milan, l’ultimo successo al Via del Mare è arrivato nel giugno del 2020. Vi ricordate questa partita?

Alle ore 18:00 il Milan scenderà in campo al Via del Mare per affrontare il Lecce nella gara valevole per il 28esimo turno del campionato di Serie A. Quello salentino è un campo storicamente ostico, nelle ultime dieci partite appena tre vittorie per i rossoneri.

L’ultima risale al 22 giugno 2020, con Stefano Pioli in panchina, in uno stadio deserto, il Diavolo vinse 1-4 grazie alle reti di Castillejo, Bonaventura, Rebić e Leao.