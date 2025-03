Lecce Milan: punti, gol fatti, gol subiti! Tutti i numeri lontano da San Siro

Condividi via email

Lecce Milan, tutti i numeri del Diavolo lontano dallo Stadio San Siro nel corso di questo campionato

Il Milan alle 18:00 scenderà sul terreno di gioco al Via del Mare per affrontare il Lecce, nella gara valevole per il 28esimo turno di Serie A.

Il Diavolo lontano da San Siro ha ottenuto 17 punti in 13 partite, una media di 1,3 a partita (la media complessiva ammonta a 1,52). Per punti ottenuti fuori casa i rossoneri sono all’ottavo posto, con 18 gol fatti e 19 reti subite.