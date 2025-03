Condividi via email

Lecce Milan, Conceicao è pronto a sorprendere: il tecnico studia questa mossa per l’attacco. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Al Via del Mare andrà in scena la sfida valevole per la 28ª giornata di Serie A tra il Lecce e il Milan. Sergio Conceicao potrebbe effettuare qualche cambio nella formazione titolare.

Il tecnico, infatti, potrebbe dare spazio sulle corsie offensive ad uno tra Sottil e Chukwueze. Il nigeriano, nell’ultima partita di campionato persa contro la Lazio, ha trovato il gol del momentaneo uno a uno.