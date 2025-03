Lecce Milan, Conceicao cambia modulo? Il tecnico ha una fortissima tentazione: ecco quale

Lecce Milan, Sergio Conceicao, tecnico rossonero, è tentato dal possibile modulo con la difesa a tre: l’idea a Milanello

Come riportato dal Quotidiano Sportivo, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha una tentazione clamorosa per le prossime gare a partire da quella di sabato pomeriggio contro il Lecce.

L’ex Porto vorrebbe provare a schierare la squadra rossonera con la difesa a tre: per la trasferta in Puglia l’opzione appare difficile per la contemporanea assenza di Maignan e Pavlovic per squalifica ma Conceicao è convinto che il Milan possa giocare con diversi moduli.