Lecce in Serie B: ecco l’ultimo verdetto del campionato 2019/20

Il Lecce è retrocesso in Serie B, è la squadra salentina la terza formazione a salutare momentaneamente il massimo campionato

Con la sconfitta rimediata contro il Parma per 4-3, il Lecce è la terza formazione retrocessa in Serie B. Il club salentino raggiungerà dunque Brescia e Spal in cadetteria mentre a raggiungere la salvezza all’ultimo respiro è il Genoa che con la netta vittoria per 3-0 contro il Verona ipoteca la permanenza nella massima serie.

Per quanto concerne le altre partite: successo corsaro dell’Udinese sul campo del Sassuolo, pareggio tra Bologna e Torino (1-1) mentre la Fiorentina sbanca Ferrara (3-1).