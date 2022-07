Lecce, Colombo subito on fire: doppietta in amichevole

Lorenzo Colombo si mette subito in mostra al Lecce. L’attaccante di proprietà del Milan ha realizzato una doppietta in amichevole

Lorenzo Colombo apre subito il suo score in maglia Lecce. Nella seconda amichevole stagionale dei giallorossi contro il Bochum, l’attaccante classe 2002 ha realizzato una doppietta nel primo tempo.

Segnali incoraggianti per lui, alla prima stagione in Serie A. È arrivato in Salento in prestito con diritto di riscatto e controriscatto per i rossoneri.