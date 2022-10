Leao, sfida al tabù Hellas Verona: mai a segno contro gli scaligeri

Rafael Leao punta a sbloccarsi contro l’Hellas Verona, avversario di serata del Milan. Al portoghese manca il gol

Rafael Leao punta con decisione l’Hellas Verona. Il portoghese al Bentegodi sarà chiamato ad un’altra prestazione da top per guidare il Milan verso i tre punti. Questa sera sfida il tabù scaligero.

I veneti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono uno degli avversari a cui Leao non ha mai segnato in Serie A. In 5 precedenti nessuna rete. Alla memoria però la sfida del finale della scorsa stagione dove, anche senza entrare nel tabellino dei marcatori, l’ex Lille fu assolutamente decisivo.