Leao PSG, Luis Enrique ci scherza su: «Chi è? Un cantante?». La risposta del tecnico sull’interesse per il numero 10 del Milan

Continuano a circolare le voci che accostano Rafael Leao al PSG come possibile sostituto di Kylian Mbappé, scuotendo i piani del calciomercato Milan. Il tecnico dei parigini, Luis Enrique, ha risposto simpaticamente alla domanda posta dai giornalisti in conferenza stampa sull’interesse per il portoghese.

LUIS ENRIQUE – «È un cantante? Ovviamente sto scherzando, so benissimo chi è. Ma non posso discutere di un giocatore che non è nel nostro club. Quello che posso dire è che penso, spero e sono convinto che avremo una squadra ancora migliore la prossima stagione rispetto a questa. Se tutto andrà bene, non ho dubbi su questo. In difesa, in attacco, fisicamente, tecnicamente e tatticamente. Nessun dubbio».