Leao PSG, addio al Milan più vicino? Arriva un nuovo indizio su questa ipotesi: tutti gli aggiornamenti sul suo futuro

Il futuro di Rafael Leao potrebbe essere davvero lontano dal calciomercato Milan, più in particolare al Paris Saint-Germain. Il portoghese potrebbe sostituire Kylian Mbappé, ormai promesso sposo del Real Madrid come confermato dall’ambasciatrice del PSG Laure Boulleau.

AMBASCIATRICE PSG – «Abbiamo l’impressione di aver già vissuto questa telenovela. Nel 2022 non avevo molte informazioni a riguardo ma adesso, per la prima volta, fonti abbastanza serie mi dicono che sia fatta. Sarei felice per lui se ciò accadesse»