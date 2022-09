Leao: «Origini? Voglio mostrare a tutti i bambini che possono sempre farcela…». Le parole del calciatore rossonero

Rafael Leao ha parlato ai microfoni di Outpump delle sue origini. Ecco le parole dell’esterno portoghese del Milan:

Tutti gli uomini sembrano silenziosi. Perché da dove vengo io tutti sembrano invisibili. In fondo quando cresci in un quartiere difficile è così, è praticamente impossibile farsi vedere: nessuno ti guarda, nessuno ti vuole guardare. Attraverso quello che faccio oggi, il calcio, la musica, la moda, voglio mostrare a tutti i bambini del mio quartiere e dei quartieri simili che possono farcela, indipendentemente dalle loro origini. Una cosa, però, è fondamentale: non bisogna mai dimenticarsi da dove si viene».