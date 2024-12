Leao Milan, arriva la benedizione di Van Basten: «Giocatore bravo, sta a lui dimostrare il suo potenziale». Le ultimissime notizie

Van Basten, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha commentato le prestazioni dei due giocatori del Milan Leao e Morata.

«Morata ha avuto un paio di infortuni e per un attaccante non è facile se stai fuori e non trovi il feeling con il gol. Leao è bravo, salta spesso uno-due avversari in dribbling e ha spunti che non si vedono spesso. Leao è uno dal grande potenziale e sta a lui mostrarlo a pieno. Può crescere ancora tanto e fare meglio».