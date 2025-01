Leao Milan, oggi test decisivo per giocare la finale contro l’Inter: cosa filtra

Leao Milan, oggi test decisivo per giocare la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter: cosa filtra sul recupero del 10 portoghese

La giornata di oggi sarà decisiva per capire se Leao potrà giocare o meno la finale di Supercoppa Itailana contro l’Inter in programma domani dalle 20 (ora italiana).

A scriverlo è Tuttosport spiegando che il 10 portoghese del Milan, alle prese con una elongazione al flessore sinistro da cui è guarito, svolgerà un test provando a fare la rifinitura in gruppo. Se arriveranno buone risposte, domani andrà in panchina per provare a dare il suo contributo almeno a gara in corso. Ma non è da escludere nemmeno una mossa a sorpresa di Conceicao…