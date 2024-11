Leao Milan, il numero 10 salta Slovan Bratislava Milan? Fonseca esce allo scoperto. L’anunncio nella conferenza stampa della vigilia

Leao potrebbe saltare la partita che il Milan giocherà domani contro lo Slovan Bratislava. Ad annunciarlo è stato Fonseca nella conferenza stampa della vigilia.

LEAO – «Giocherà? Sinceramente non lo so, vediamo domani. Rafa sta attraversando un buon momento ma io ho fiducia in tutti i miei giocatori: se non sarà titolare ci sarà qualcun altro».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI FONSECA