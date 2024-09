Leao Milan, il portoghese è l’UNICO in Serie A a fare una COSA: il RECORD dell’attaccante

L’attaccante portoghese si distingue come l’unico calciatore del campionato di Serie A a fare una cosa specifica

Nelle ultime due stagioni, il calciatore del Milan Rafael Leão si è distinto come l’unico giocatore nel massimo campionato italiano a raggiungere la doppia cifra sia per i gol segnati (almeno 10) che per gli assist forniti (almeno 10). Riporta così il profilo X italiano di OptaPaolo.

Questa è una vera e propria “zampata”, che sottolinea l’importanza e il contributo decisivo apportato alla squadra dal calciatore portoghese quando chiamato in causa.