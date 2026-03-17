Leao Milan, il messaggio social del portoghese direttamente dal… Vangelo! Segui le ultimissime sui rossoneri

Il clima in casa rossonera si fa incandescente dopo la sconfitta subita all’Olimpico contro la Lazio. Al centro del mirino non c’è solo il risultato, ma soprattutto il rapporto tra la stella della squadra, Rafael Leao, e la guida tecnica. A circa quarantotto ore dal match, l’attaccante portoghese, noto per la sua velocità funambolica e il talento cristallino che lo ha reso uno dei top player più ambiti d’Europa, ha deciso di rompere il silenzio.

Lo sfogo di Rafael Leao dopo il cambio

La scintilla è scoccata durante il posticipo domenicale, quando Massimiliano Allegri, il pluripremiato tecnico livornese chiamato dal Diavolo per riportare solidità tattica e cinismo, ha deciso di richiamare in panchina il numero 10. Una scelta che non è andata giù al calciatore, apparso visibilmente contrariato al momento della sostituzione. La rabbia e lo sfogo agonistico di quei momenti sembrano non essersi ancora placati del tutto, trovando ora una via di sfogo digitale.

Il messaggio criptico su Instagram: citazione del Vangelo

Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo ufficiale Instagram, il fuoriclasse del Milan ha condiviso una riflessione profonda. Invece di polemizzare direttamente con le scelte dell’allenatore, ha scelto la via della spiritualità, citando un passaggio del Vangelo di Luca, precisamente il versetto 37. Una mossa che molti interpretano come un segnale di resilienza e fede di fronte alle difficoltà del momento e alle critiche ricevute.

La nuova era rossonera: il ruolo di Tare e Allegri

Questa dinamica interna rappresenta la prima vera sfida gestionale per la nuova dirigenza. Spetta ora a Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan celebre per la sua abilità nello scouting e per la gestione ferrea dello spogliatoio, mediare tra le esigenze della squadra e il carattere della sua stella più luminosa. Il compito del DS albanese sarà fondamentale per supportare il lavoro di Allegri e garantire che il cammino dei rossoneri non venga destabilizzato da tensioni interne.

Secondo quanto riportato dalle prime indiscrezioni, il caso sembra destinato a rientrare, ma resta alta l’attenzione su come il Diavolo gestirà il suo talento più puro nelle prossime giornate di campionato.