Leao Milan, Kean svela: «Con Rafa stiamo lavorando a questo particolare progetto»

Leao Milan, Moise Kean, attaccante della Fiorentina, ha svelato di star lavorando ad un progetto musicale con la punta rossonera

Intervistato da SportWeek, Moise Kean, attaccante della Fiorentina, ha parlato così di Leao, punta del Milan:

PAROLE – «Mi piace essere descritto come un ‘trap boy’. Trap sta per trappola, è uno stile di musica rap che va di moda, è una musica particolare. Se ascolti una canzone trap, ti viene da restare dentro al beat e quel beat ti fa restare in trappola. Rafa Leao è un amico, un ragazzo d’oro. L’ho conosciuto tanti anni fa giocando contro in nazionale e da lì abbiamo mantenuto un legame molto stretto. La connessione che ho con lui e con McKennie non ce l’ho con nessun altro nel calcio. Io e Leao stiamo lavorando a un disco insieme. Chi capisce più di musica? Tutti e due. E di moda? Forse io (ride, ndr)»,