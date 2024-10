Leao Milan, l’indiscrezione preoccupa i tifosi rossoneri! Portoghese inquieto, il motivo è da non credere

Leao Milan, pesante indiscrezione sull’esterno portoghese: problemi personali extracampo alla base del momento no

Come riportato da Repubblica, e in particolare da Enrico Currò, la situazione in casa Milan legata a Rafael Leao non è delle più semplici e in questo senso non c’entrerebbero nulla eventuali dissidi con Paulo Fonseca.

Per Leao, si sussurra, ci sarebbero inquietudini personali fuori dal campo, che ne condizionerebbero il rendimento. Intanto il classe ’99 oggi pomeriggio andrà in panchina a San Siro contro l’Udinese.