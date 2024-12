Leao Milan, Fonseca non si accontenta: «Nella mia testa deve fare 20 gol, non sono soddisfatto ancora». Le parole in conferenza

Paulo Fonseca ha presentato il prossimo match del Milan contro l’Atalanta. Di seguito l’annuncio in conferenza del tecnico su Leao.

LEAO MILAN – «Leao è maturato, è realtà. Rafa ha ancora spazio per migliorare, ha fatto bene nelle ultime partite anche nell’atteggiamento difensivo ma non sono totalmente soddisfatto. Ha le qualità può fare male, ha fatto 5 gol, deve avere nella testa di farne 20, lo deve esigere da se stesso perchè ha le qualità. Essere ambizioso per fare meglio, non si deve mai accontentare. Sta sulla strada giusta ma non deve fermarsi adesso».