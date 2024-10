Leao Milan, Fonseca ha deciso: gruppo al primo posto, Rafa non è più imprescindibile. Cosa filtra dopo la vittoria col Brugge

L’immagine di Leao che sfila dietro la porta, appena sostituito, quando Reijnders segna il gol del 2-1 del Milan contro il Brugge sembra un passaggio di consegne immaginario tra il Diavolo che è stato Rafa ripendente, e questo dove Fonseca non lo considera più un giocatore imprescindibile.

A spiegarlo è Baiocchini a Sky Sport sottolineando come, da ora in poi, non dovrà fare più clamore la scelta dell’allenatore di tenere Leao in panchina. Per Fonseca il gruppo rossonero è sopra ogni cosa, al primo posto.