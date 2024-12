Leao Milan, nuovo attacco di Cassano: «E’ abituato a correre buttare palla in avanti. Seconda punta? Non ha padronanza tecnica»

Leao Milan, nuovo attacco di Cassano: «Non può e non sa giocare lì nel traffico, non ha la qualità per venire fuori, giocare di spalle…»

Leao è finito nuovamente nel mirino di Cassano nonostante il buon periodo di forma al Milan. Questo il nuovo attacco lanciato da Fantantonio a Rafa durante Viva El Futbol.



CASSANO CONTRO LEAO – «Leao non può e non sa giocare lì nel traffico, non ha la qualità per venire fuori, giocare di spalle, connettersi con i suoi compagni. Non ha l’imbucata, la giocata di prima. È abituato a giocare sull’esterno, butta la palla avanti, una volta va al cross, una volta va fuori, ogni tanto mette qualche palla casuale. Può giocare solo esterno sinistro, non da seconda punta. Pioli l’ha fatto giocare seconda punta e dietro la prima punta, ma non l’ha mai presa. Lì devi sapere giocare molto bene e avere padronanza tecnica che lui non ha. È abituato a correre e basta».