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Leao, la sentenza di Caressa: «Credo sia arrivato alla fine, per il bene di entrambi»

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59 minuti ago

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Leao è arrivato alla fine della sua avventura al Milan? Fabio Caressa sul suo canale YouTube si espone senza mezzi termini

Rafael Leao nei suoi anni al Milan ha sempre diviso, anche a causa delle sue prestazioni altalenanti e degli atteggiamenti non sempre eccezionali. Odio e amore per il numero 10 che fa spesso parlare di lui, come accaduto anche domenica a San Siro.

Tutto è però rientrato, infatti il portoghese avrebbe chiesto scusa a dirigenza, allenatore e compagni, chiarendo anche la questione con Christian Pulisic. C’è però chi vede finita la sua avventura in rossonero, a parlarne è Fabio Caressa su YouTube, queste le sue parole:

PER IL BENE DI ENTRAMBI «Il rapporto tra Leao e il Milan credo sia arrivato alla fine, per il bene di entrambi. Non c’è più fiducia dell’ambiente ne confronti di Leao e di Leao di rimanere lì. Leao era arrabbiato per il cambio e perché Pulisic non lo aveva servito. I due sono un po’ in competizione e da quello che si è visto non si amano».

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