Leao a DAZN: «Volevo stare in campo, ma viene prima la squadra. Ci siamo detti questo a fine partita»

Rafael Leao, nel post partita di Milan–Cagliari, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

POCHI SPAZI – «Abbiamo faticato a trovare spazi senza palla. Nel secondo tempo abbiamo fatto un po’ meglio, ma con queste squadre servono più soluzioni»

SULLA SOSTITUZIONE – «Ogni giocatore vuole stare in campo 90 minuti, ma rispetto la decisione del mister anche perché è entrato un giovane che ha fatto bene in settimana. Volevo essere in campo ma viene prima la squadra»

NEL CERCHIO A FINE PARTITA – «Un messaggio positivo ci siamo dettI, di continuare a crederci, essere più cattivi e continuare a lavorare. Ovviamente non era contento per il pareggio»