Leao Milan, Biasin SICURO: «Lui non sarà mai un problema e penso che non vada responsabilizzato, semmai il contrario!»

Il giornalista Fabrizio Biasin entra nel merito della prestazione opaca offerta da Rafael Leao nel match tra Milan e Torino

Intervenuto con editoriale su TMW, Fabrizio Biasin ha commentato il pari tra Milan e Torino soffermandosi sulla prestazione opaca di Rafael Leao.

PAROLE – «Non è stata una bella “prima”, ma ci sono due cose da dire: 1) Un tecnico ha il dovere di dare un valore ai suoi giocatori, soprattutto quelli che si sono fatti tutta la preparazione. Dalla prossima giornata toccherà ai titolarissimi, ma certe scelte servono per cementare il gruppo. E il gruppo c’è. 2) Leao non sarà mai un problema per il Milan. Qualcuno dice “va responsabilizzato”, io penso il contrario: con meno pressione addosso renderebbe il triplo. E per toglierli pressione deve crescere il resto del gruppo che – questa è una semi-certezza – con Pavlovic, Fofana e Morata è più forte di quello passato».