Leao Milan, Biasin pazzo del portoghese: «Prestazione fantastica! Fonseca può essere soddisfatto perchè...»

Leao Milan, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha esaltato la prestazione del portoghese ieri sera contro il Real Madrid: le dichiarazioni

Dalle colonne di TMW, Fabrizio Biasin ha parlato così di Leao dopo Real Madrid–Milan:

PAROLE – «Fonseca si gode la sua squadra come forse aveva solo sognato di poter fare. I rossoneri avanzano come schegge, con Theo e Leao che nella serata di gala mettono da parte ogni dissapore e finalmente corrono con e per la squadra. Se a Milanello avessero potuto scegliere la serata zero, per cancellare ogni equivoco e ripartire con slancio, avrebbero sicuramente segnato in rosso la data di ieri sera. Contro la squadra più prestigiosa della storia, nello stadio più bello del mondo, con di fronte i calciatori più forti del pianeta, il Milan ha fatto valere la propria legge e Fonseca, fino a ieri sulla graticola, ne esce rafforzato per aver portato avanti la forza delle sue idee. Entusiasmante la prestazione di un finalmente voglioso Leao, strepitosa la sua azione personale che termina con l’assist del 3-1 per Reijnders. Sono queste le risposte che Fonseca chiedeva al portoghese, non quelle social e neanche le interviste rilasciate in Nazionale. E allora la partita del Bernabeu può rappresentare un nuovo inizio per tutti, di sicuro per Leao e per Fonseca».