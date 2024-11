Leao Milan, parla Baiocchini: «Fonseca lo gestisce in modo particolare per spronarlo. E con lo Slovan...»

Leao Milan, parla Baiocchini dopo la partita contro lo Slovan Bratislava in cui il portoghese è partito dalla panchina: l’analisi

Baiocchini a Sky Sport 24 ha fatto un’analisi sulla partita di Leao contro lo Slovan Bratislava. Queste le parole sul numero 10 del Milan.

LEAO MILAN – «Ha funzionato sicuramente l’attacco e Leao. Nonostante l’ennsima esclusione, a sorpresa ma nemmeno troppo. Abbiamo imparato a capire e conoscere Fonseca. Ha un modo particolare di gestire la situazione. Crede che il giocatore di livello più in alto della squadra possa essere lasciato in panchina più volte durante il corso della stagione per spronarlo, motivarlo, cercare di tirare fuori sempre il meglio. Così è stato, è entrato, ha segnato ha cambiato di nuovo la partita perche il Milan era stato recuperato».